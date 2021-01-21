Автор порновидео с участием Тарзана покаялась перед Королевой

«От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение — плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея».