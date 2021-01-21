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Москва

День рождения Ольги Бузовой показали на видео 

Вадим Дроздов 58 минут назад
20 января известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова отметила свой 35-й день рождения.
Одним из первых Ольгу Бузову с днем рождения поздравил поп-король сцены Филипп Киркоров. Певец пожелал возлюбленной Давы счастья, выразив уверенность, что Ольга будет купаться в драгоценностях.
«Спасибо моим родителям за жизнь. Я уже родилась. Можно поздравлять», — написала Бузова в своем Instagram.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором позировала в искрящемся платье-бюстье черного цвета. Поверх именинница накинула шубу из дорогого меха кофейного оттенка. Фанаты в комментариях к посту засыпали ее поздравлениями и пожеланиями.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Ольга Бузова
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