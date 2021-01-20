Седокова снялась в бикини, который мог разорваться от вдоха 

Певица Анна Седокова опубликовала в инстаграме фотографию в бикини, который мог разорваться от глубокого вдоха. Об этом сообщают «Дни.ру»

На снимке она запечатлена на диване в купальнике телесного цвета. Рядом с ней сидит кот. В подписи певица написала, что кошки — это хорошо, потому что они не говорят и не делают ничего без необходимости.

«И лижут зад только себе», — добавил один из комментаторов.

Некоторые пользователи социальной сети задались вопросом, зачем было сопровождать подобную мысль подобной, «голой», фотографией. В свою очередь, муж Седоковой баскетболист Янис Тимма прислал супруге в комментариях девять эмодзи в виде сердца.

В декабре, как сообщал «Рамблер», Седокова опубликовала в инстаграме свое видео в мини-платье серого цвета, а в подписи к нему сообщила, что узнала о существовании слова «буллинг» и о том, что каждый четвертый человек в мире ждет, что она допустит ошибку, ее брак развалится, у нее проявится целлюлит, ее жизнь разрушится.