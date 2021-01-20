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Москва

Киркоров пожаловался на предательство Зеленского 

Елена Прошина 1 час назад
Киркоров пожаловался на предательство Зеленского
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что его закадычный друг Владимир Зеленский отрекся от него. В итоге, по его словам, пострадали рядовые украинцы, которые до сих пор ждут его концертов в Киеве.
Киркоров прокомментировал свое попадание в список персон, кому запрещен визит в Украину, в 2014 году. Он отметил, что надеялся на помощь Владимира Зеленского, после того, как тот стал президентом страны. Но политик, по его словам, остался равнодушен к проблеме.

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!», — завил певец.

По его словам, «вопрос по Киркорову можно было как-то решить», потому что он не сделал ничего плохого Украине. Более того, в 2008 году он представлял интересы страны в качестве наставника Ани Лорак на конкурсе «Евровидение». В итоге артистка заняла 2-е место.

«Мне очень жалко поклонников в Украине, которых я не могу увидеть уже семь лет», — добавил Киркоров.

«Король» отечественной поп-сцены заявил, что он на протяжении 20 лет «под завязку» заполнял Дворец спорта «Украина» в Киеве, поскольку украинцы его любят. При этом певец призвал не связывать его заявление с якобы сожалением о том, что из-за отсутствия концертов он теряет много денег.

«Мой крик от того, что в Украине меня всегда ждали как своего, я народный артист Украины», — резюмировал он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Владимир Зеленский , Московский комсомолец
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