Киркоров пожаловался на предательство Зеленского 

Киркоров прокомментировал свое попадание в список персон, кому запрещен визит в Украину, в 2014 году. Он отметил, что надеялся на помощь Владимира Зеленского, после того, как тот стал президентом страны. Но политик, по его словам, остался равнодушен к проблеме.

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!», — завил певец.

По его словам, «вопрос по Киркорову можно было как-то решить», потому что он не сделал ничего плохого Украине. Более того, в 2008 году он представлял интересы страны в качестве наставника Ани Лорак на конкурсе «Евровидение». В итоге артистка заняла 2-е место.

«Мне очень жалко поклонников в Украине, которых я не могу увидеть уже семь лет», — добавил Киркоров.

«Король» отечественной поп-сцены заявил, что он на протяжении 20 лет «под завязку» заполнял Дворец спорта «Украина» в Киеве, поскольку украинцы его любят. При этом певец призвал не связывать его заявление с якобы сожалением о том, что из-за отсутствия концертов он теряет много денег.