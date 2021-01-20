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Садальский потребовал оставить рвущегося на Евровидение Моргенштерна «дома» 

Елена Прошина 35 минут назад
Садальский потребовал оставить рвущегося на Евровидение Моргенштерна «дома»
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом РИА ФАН прокомментировал заявление рэпера Тимура Валеева (Моргенштерн) о том, что он хотел бы представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. По его мнению, кумиру молодежи лучше остаться «дома».
Сегодня Моргенштерн заявил о желании поехать на песенный конкурс на своей странице в Instagram. Он также в нецензурной форме подчеркнул, что уверен в своей победе. Кроме того, артист репостнул реакцию на свое заявление рэпера Тимати, который поддержал коллегу. Он заявил, что Евровидение можно выиграть, тем более что у Валеева всё для этого есть: крашенные ногти и главный хит под названием «Пососи».

«Предлагаю поддержать петицию и открыть голосование!» — написал Тимати (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Иного мнения придерживается актер Станислав Садальский. В беседе с журналистами он заявил, что Моргенштерну следует выступать «у себя дома».

«Интернет ему в помощь», — подчеркнул артист.

Он добавил, что творчество рэпера ему не близко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Моргенштерн в интервью блогеру Юрию Дудю заявил, что давно не выступает на своих концертах полностью вживую. Он сослался на то, что «плюс» (музыка + записанный голос) на площадках звучат гораздо «круче», чем «минус» (только музыка). Рэпер добавил, что его главная задача на выступлении — «прокачать зал», а не продемонстрировать свои вокальные данные.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тимати , Станислав Садальский , Тимур Валеев , РИА ФАН
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