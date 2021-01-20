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Москва

Ходченкова опубликовала откровенное фото 

Елена Прошина 45 минут назад
Ходченкова опубликовала откровенное фото
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в инстаграме свою откровенную фотографию.
Около часа назад она разместила снимок, на котором позирует в розовом боди с длинным рукавом российского бренд WOS. В подписи она лишь отметила инстаграм марки и опубликовала эмодзи в виде сердца.
В комментариях пользователи социальной сети высказали мнение, что на этом фото Ходченкова выглядит как девочка, назвали ее фигуру точеной, ее ноги — шикарными, сексуальными, красивыми, роскошными, сногсшибательными, длинными и очаровательными, а боди — интересным. WOS прислал три эмодзи в виде костра.

«Где тут два лайка можно поставить?» — спросил один из комментаторов.

Вчера, как сообщал «Рамблер», телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в инстаграме серию фотографий, на которых в номере отеля «Чайка» в Сочи держит в руках чашку и покрывало, а единственный предмет одежды, который на ней надет, — это трусы.
Один из комментаторов обратил внимание на то, что трусы Чеховой напоминают детские. Другой задался вопросом, есть ли кто-нибудь красивее, милее, умнее и сексуальнее Чеховой. Еще один спросил, как сын телеведущей отреагирует на эти фотографии.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Светлана Ходченкова
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