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Где российские звезды провели праздники 

Елена Прошина 1 час назад
Где российские звезды провели праздники
Фото: РИА Новости
Журналисты «Экспресс-газеты» проанализировали, где звезды отечественного шоу-бизнеса отдохнули во время новогодних каникул. Большинство певцов и артистов отправились за рубеж поближе к океанскому побережью.
Одно из самых популярных направлений в этом сезоне — Мальдивы. Острова посетил Дима Билан, два года не бывавший в отпуске. Он признался, что полностью перезагрузился, вдоволь отоспавшись, проведя множество часов у бассейна и на берегу океана и наслаждаясь завтраками и обедами по расписанию.
Ольга Бузова на Мальдивах вышла замуж за своего бойфренда блогера Давида Манукяна. Церемония, которая обошлась паре в 700 долларов, не имеет юридического статуса в России, но по всей видимости оставит у влюбленных приятные воспоминания об отдыхе в 2021 году. Точно такой же брак «оформила» на островах бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова со своим новым избранником по имени Евгений.
Но не всем на Мальдивах оказалось хорошо. Например, телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессонницу, от которой спасалась просмотром русских сериалов. Певец Влад Топалов вообще заявил, что ему было дико скучно. Из развлечений отдыхающим на островах доступны только морские прогулки, экзотическая, но однообразная кухня, и пляжный отдых, пожаловался артист. Купаться в океане, по его словам, нельзя из-за обилия ядовитых морских обитателей. Топалов назвал Мальдивы «сомнительным раем», куда россияне едут «для понта».
Возможно поэтому рэпер Feduk в компании дочки известного ресторатора Саши Новиковой отправился на Бали. Артист насладился природой несмотря на то, что приехал на отдых в самый пик сезона дождей. Журналистка Марина Ким, родив третьего ребенка, съездила в Дубай. Актер Владимир Сычев предпочел Карибские острова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что около 10 миллионов россиян в период новогодних каникул совершили путешествие по стране. Большинство туристов традиционно отправились на Черноморское побережье, однако в этом году значительно выросла популярность Красной поляны, курортов Северного Кавказа, Алтая, Хибина, Сахалина, многие открыли для себя познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
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Шоу-бизнес , Влад Топалов , Давид Манукян , Дима Билан , Владимир Сычев , Ксения Бородина , Александр Кержаков , Ольга Бузова , Экспресс-газета
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