Поплавская вспомнила, как умирал ее отец

Звезда фильма, который обожают все поколения детей нашей страны, «Про Красную Шапочку», 53-летняя Яна Поплавская в эти дни вспоминает о человеке, которое очень многое вложил в нее. Накануне исполнилось пять лет, как ушел из жизни мужчина, которого она считала своим отцом.

«Пять лет как папы нет с нами! Папа ушел в Крещение, во время соборования, мы с мамой держали его руки до последнего вздоха. Моя боль не прошла, она тихо притаилась внутри, там и живет вместе с воспоминаниями», — поделилась Яна Поплавская.

Она уточнила, что покойный Владимир Викторович воспитывал ее с четырехлетнего возраста, но она считает его своим отцом.

«Хорошо написали об отце! Тепло», «Светлая память папе! Моего нет со мной почти 9 лет», «Я уверена, что ваш папа, Яночка, с улыбкой смотрит на вас с небес, гордится вами и ангелом стоит за вашими плечами», — отреагировали поклонники Яны Поплавской на ее пост.

Актриса рассказала, что отчим, которого она называла «папой Володей», был выдающимся человеком, имевшим три высших образования. Владимир Викторович всегда поддерживал Яну, помогал ей с ребенком, когда она впервые стала мамой.

Между тем, и со своим родным отцом, журналистом Евгением Васильевичем Поплавская тоже поддерживала теплое общение.