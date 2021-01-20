Лера Кудрявцева сломала крестец 

Все новости на карте

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о переломе крестца. Об этом сообщает "Экспресс газета".

В своем личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала коллаж, в который вошли снимки и видео из больницы, где Кудрявцева даже передвигается на инвалидном кресле.

"Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", — подписала ролик ведущая.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева переболела коронавирусом. А в декабре 2019 года ей потребовалась операция в связи с разрывом некачественного грудного импланта.