Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле 

РИА Новости и ещё 7 20 минут назад
Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", — прокомментировала видеозапись Кудрявцева.

На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице.
Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
В начале января телеведущая получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, болезнь проходила в легкой форме.
Последние новости
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Сын миллиардера умер в 24 года Сын миллиардера умер в 24 года
Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение