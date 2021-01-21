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Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", — прокомментировала видеозапись Кудрявцева.

На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице.

Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.

В начале января телеведущая получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, болезнь проходила в легкой форме.