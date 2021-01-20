«Будь счастлива, любима!»: Шаляпин обратился к Волочковой

20 января самая известная балерина нашей страны Анастасия Волочкова отмечает круглую дату. Эпатажной блондинке исполнилось 45 лет. По случаю своего дня рождения Анастасия Волочкова пошла на беспрецедентный шаг — она открыла комментарии в Instagram в знак того, что сегодня готова выслушать о себе все. При этом, вероятно, надеясь на то, что хейтеры смогут удержаться от плоских шуточек на тему «45 — баба ягодка опять».

Впрочем, друзья Волочковой поздравляют ее публикациями в своих Instagram. Так, Прохор Шаляпин разместил совместное фото с Анастасией, назвав балерину «Дорогой Настюшей».

«Будь счастлива, любима и всегда в высоком полете в своем знаменитом шпагате над всеми проблемами и суетой! Радости тебе нескончаемой и творческого вдохновения!» — пожелал шоумен балерине.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики Прохора Шаляпина поспешили присоединиться к его поздравлениям Анастасии Волочковой. Многие сконцентрировались на том, как они смотрятся вместе.