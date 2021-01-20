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«Будь счастлива, любима!»: Прохор Шаляпин публично обратился к Анастасии Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Будь счастлива, любима!»: Шаляпин обратился к Волочковой
Фото: Instagram
20 января самая известная балерина нашей страны Анастасия Волочкова отмечает круглую дату. Эпатажной блондинке исполнилось 45 лет. По случаю своего дня рождения Анастасия Волочкова пошла на беспрецедентный шаг — она открыла комментарии в Instagram в знак того, что сегодня готова выслушать о себе все. При этом, вероятно, надеясь на то, что хейтеры смогут удержаться от плоских шуточек на тему «45 — баба ягодка опять».
Впрочем, друзья Волочковой поздравляют ее публикациями в своих Instagram. Так, Прохор Шаляпин разместил совместное фото с Анастасией, назвав балерину «Дорогой Настюшей».

«Будь счастлива, любима и всегда в высоком полете в своем знаменитом шпагате над всеми проблемами и суетой! Радости тебе нескончаемой и творческого вдохновения!» — пожелал шоумен балерине.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики Прохора Шаляпина поспешили присоединиться к его поздравлениям Анастасии Волочковой. Многие сконцентрировались на том, как они смотрятся вместе.

«Прохор, смотритесь идеально, женись на Насте», «Красивая пара, идеально», «А что, очень даже смотритесь», — высказываются пользователи.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Анастасия Волочкова
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