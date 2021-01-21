Киркоров обвинил Зеленского в предательстве 

По словам Киркорова, он и Зеленский были "не разлей вода", вместе выступали на сцене и телевидении, то теперь украинский президент предал его.

"Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом", — сказал музыкант, комментируя свой запрет на въезд в страну.

Киркоров напомнил, что родился в СССР, поэтому для него Украина, Белоруссия и Молдова — "единое культурное музыкальное пространство", в котором нет границ. Музыкант заявил, что сожалеет, что не может приехать на Украину, это причиняет ему боль.

Ранее Киркоров направил властям Литвы официальный запрос, в котором требует разъяснить причины установленного ему запрета на въезд в страну в течение пяти лет.