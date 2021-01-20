Бывшая жена Грачевского объяснила отсутствие их дочери на похоронах

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна заявила, что их общая дочь не пришла на похороны отца, так как слишком мала. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

СМИ писали, что на церемонии прощания с режиссером не было его бывших жен.

Анна Грачевская эту информацию опровергла. Она заявила, что была на похоронах, так как не могла не попрощаться с бывшим мужем, но восьмилетнюю дочь с собой не взяла.

«Василиса не была и не могла быть там! Ребёнку это ни к чему! Пожалуйста, оставьте нас в покое», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Грачевская подчеркнула, что сейчас она находится дома и поддерживает дочку, которой непросто.