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Москва

Почему дочь Грачевского не появилась на похоронах 

Мария Иванова 1 час назад
Бывшая жена Грачевского объяснила отсутствие их дочери на похоронах
Фото: Instagram
Бывшая жена Бориса Грачевского Анна заявила, что их общая дочь не пришла на похороны отца, так как слишком мала. Об этом она написала в сторис своего Instagram.
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
СМИ писали, что на церемонии прощания с режиссером не было его бывших жен.
Анна Грачевская эту информацию опровергла. Она заявила, что была на похоронах, так как не могла не попрощаться с бывшим мужем, но восьмилетнюю дочь с собой не взяла.

«Василиса не была и не могла быть там! Ребёнку это ни к чему! Пожалуйста, оставьте нас в покое», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Грачевская подчеркнула, что сейчас она находится дома и поддерживает дочку, которой непросто.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Шоу-бизнес , Анна Грачевская
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