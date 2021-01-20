Собчак посмеялась над «укравшей» чужой букет Волочковой 

"Взять фоточку букета и выдать за "подарок самых близких" это отлично. Помню, в начале нулевых, у Насти была такая "фишка": сидит она, например, с Полонским на "Веранде" и просит водителя своего купить букет и отдать официанту со словами "это Анастасии от поклонника", — утверждает Собчак.