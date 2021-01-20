Собчак посмеялась над «укравшей» чужой букет Волочковой 

Телеведущая Ксения Собчак посмеялась над празднующей день рождения балериной Анастасией Волочковой, которую уличили в "краже" фотографии букета.
Волочкова опубликовала в Instagram снимок с большим букетом, но об авторстве кадра заявила предпринимательница Ника Белоцерковская. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак рассказала, что раньше Волочкова якобы также оформляла доставку цветов на свое имя якобы от поклонников.
"Взять фоточку букета и выдать за "подарок самых близких" это отлично. Помню, в начале нулевых, у Насти была такая "фишка": сидит она, например, с Полонским на "Веранде" и просит водителя своего купить букет и отдать официанту со словами "это Анастасии от поклонника", — утверждает Собчак.
20 января 2021 года Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет. Претензии по поводу авторства фотографии с букетом она не комментирует.