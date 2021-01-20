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Москва

К Дане Борисовой вернулась дочь 

Мария Иванова 21 минуту назад
К Дане Борисовой вернулась дочь
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова уже более восьми месяцев живет со своей дочерью Полиной. Как пишет «Экспресс-газета», девочка больше не сбегает из дома.
Телеведущую и ее 13-летнюю дочь заметили на премьере фильма «Корпорация Ad Libitum».
По данным «Экспресс-газеты», с мая 2020-го девочка живет с мамой, ходит в школу и веде себя «вполне прилично», хотя, как и у любого подростка, у нее случаются резкие перепады настроения.

«Вместе они справляются со всеми трудностями. У Даны, кстати, сейчас достаточно много работы, чтобы вполне содержать семью», — подчеркнула газета.

Как писал «Рамблер», в 2019 году дочь Борисовой рассказала в Instagram, что поссорилась с матерью, «психанула» и сбежала из дома. Девочка назвала мать «хитрым и неадекватным» человеком. После этого телеведущая пожаловалась, что дочь начала ей грубить, ругаться матом, перестала делать уроки, а однажды даже ударила ее.
Осенью 2020-го Борисова рассказала, что Полину избил ремнем отец, после чего у нее остались полосы по всему телу и был вывихнут палец. Сам отец девочки назвал это «бреднями» и заявил, что все «будет еще лучше», когда Полина начнет жить у него.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Экспресс-газета
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