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Москва

Вдова Грачевского резко высказалась после похорон 

Мария Иванова 12 минут назад
Вдова Грачевского резко высказалась после похорон
Фото: ТАСС
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что не просила помощи с организацией похорон, и призвала оставить ее семью в покое. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Как писал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Грачевский попал в больницу с коронавирусом в декабре. По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.
Подруга Грачевского Лариса Преториус заявила «МК», что после госпитализации режиссера его жена оказалась в «предынсультном состоянии».

«Она очень любит Борю. Все эти ночи, пока он был в больнице, она вообще не спала. Она ничего не ела. Не знаю, как она сейчас выползет…» — подчеркнула Преториус.

Она отметила, что Белоцерковская осталась одна с маленьким ребенком.

«Что теперь будет делать Катя, я не знаю, будем ей помогать», — заключила она.

Сама Белоцерковская заявила, что помощь ей не нужна.

«Просьба заключалась только с местом на кладбище, но и тут решали сами!» — подчеркнула она.

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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , Лариса Преториус
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