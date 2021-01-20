Отец Фриске приложит все усилия для сохранения квартиры дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир сделает все возможное, чтобы сохранить ее квартиру. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».

Фриске, как сообщал «Рамблер», на протяжении нескольких лет состояла в незарегистрированном браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым . В 2013 году у них родился сын Платон. В 2015-м певица скончалась от опухоли мозга.

На прошлой неделе стало известно, что Шепелев решил продать треть квартиры Фриске в Шмитовском проезде в Москве, унаследованную Платоном, законным представителем которого он является. Журналист может заработать на этом около 15 миллионов рублей. На две трети квартира принадлежит родителям Фриске. Они выступили против продажи доли Платона и обратились с иском в суд.

«Я долю пока выкупать не собираюсь. Посмотрим, что решит суд», — прокомментировал отец Фриске.

Он сообщил, что сделает все возможное ради сохранения квартиры до совершеннолетия внука. Также Фриске рассказал, что он и его жена поддерживают чистоту в квартире дочери после ее смерти и оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Он добавил, что больше всего в 2021 году мечтает увидеться с внуком.

«Не знаю, удастся или нет», — сообщил Фриске.

Ранее средства массовой информации писали, что Шепелев препятствует тому, чтобы семья Фриске виделась с Платоном, хотя суд позволил им это делать.