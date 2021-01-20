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Москва

Семья Фриске поборется с Шепелевым 

Артём Кульша 33 минуты назад
Отец Фриске приложит все усилия для сохранения квартиры дочери
Фото: РИА Новости
Отец певицы Жанны Фриске Владимир сделает все возможное, чтобы сохранить ее квартиру. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».
Фриске, как сообщал «Рамблер», на протяжении нескольких лет состояла в незарегистрированном браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В 2013 году у них родился сын Платон. В 2015-м певица скончалась от опухоли мозга.
На прошлой неделе стало известно, что Шепелев решил продать треть квартиры Фриске в Шмитовском проезде в Москве, унаследованную Платоном, законным представителем которого он является. Журналист может заработать на этом около 15 миллионов рублей. На две трети квартира принадлежит родителям Фриске. Они выступили против продажи доли Платона и обратились с иском в суд.

«Я долю пока выкупать не собираюсь. Посмотрим, что решит суд», — прокомментировал отец Фриске.

Он сообщил, что сделает все возможное ради сохранения квартиры до совершеннолетия внука. Также Фриске рассказал, что он и его жена поддерживают чистоту в квартире дочери после ее смерти и оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Он добавил, что больше всего в 2021 году мечтает увидеться с внуком.

«Не знаю, удастся или нет», — сообщил Фриске.

Ранее средства массовой информации писали, что Шепелев препятствует тому, чтобы семья Фриске виделась с Платоном, хотя суд позволил им это делать.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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