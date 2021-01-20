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Николай Рубцов получил предупреждение о смерти через свою невесту 

Мария Иванова 1 час назад
Николай Рубцов получил предупреждение о смерти через свою невесту
Фото: Рамблер
«Экспресс-газета» рассказала, что поэт Николай Рубцов получил предупреждение о грядущей смерти через свою невесту.
3 января 2021 года исполнилось 85 лет со дня рождения Рубцова. Он скончался 19 января 1971-го в Вологде после бытовой ссоры с начинающей поэтессой и своей будущей женой Людмилой Дербиной.
«Экспресс-газета» отмечает, что поэт и его возлюбленная повздорили из-за гостя, поцеловавшего ей руку. Поэт якобы швырял в нее зажженные спички, затем бросил стакан, который чуть не попал ей в голову, и искал молоток.
В итоге они сцепились, упали и Дербина схватила его за шею. Она утверждала, что у Рубцова произошел сердечный приступ, но следователи обвинили ее в гибели поэта. Она провела в тюрьме почти шесть лет.
В 2015 году в интервью «Экспресс-газете» Дербина рассказала, что поэт умер ровно за месяц до их свадьбы, а за четыре месяца до этого она начала замечать «знак» — странный светящийся крест на стене в библиотеке, где она работала.
Поэтесса рассказала о кресте Рубцову, но тот отшутился.

«Да брось ты, Люда, ну, крест и крест!» — засмеялся тогда Рубцов. И тут же продекламировал те самые горестные строки: «Я умру в крещенские морозы, Я умру, когда трещат березы», — вспоминала она.

Как писал «Рамблер», одним из знаменитых россиян, предсказавших собственную смерть, был актер Олег Даль. На похоронах Владимира Высоцкого в июне 1980 года Даль заявил: «Следующим буду я!». Он скончался в марте 1981 года, за несколько дней до смерти сказав режиссеру Евгению Татарскому, что Высоцкий ему снится и зовет его к себе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Рубцов , Евгений Татарский , Олег Даль , Экспресс-газета
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