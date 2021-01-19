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Экс-участник «Дома-2» Яббаров сделал ДНК-тест ребенку 

Вероника Полынина 1 час назад
Экс-участник «Дома-2» Яббаров сделал ДНК-тест ребенку
Фото: Instagram
Бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров усомнился в отцовстве ребенка Алены Рапунцель и сделал ДНК-тест.
Как пишет StarHit, Алена Рапунцель стала мамой летом 2019 года. Незадолго до рождения сына Богдана она рассталась с его отцом Ильей Яббаровым.
По всей видимости, Яббаров уже тогда сомневался, что Богдан действительно его ребенок. Однако через некоторое время Илья стал проявлять внимание к мальчику и начал исполнять родительские обязанности.
Тем не менее, сомнения в отцовстве никуда не делись: Яббаров считал, что Алена могла подтасовать факты, а настоящим отцом мальчика мог быть некий Дмитрий, с которым у нее был непродолжительный роман.

«По моим подсчетам, когда было зачатие ребенка, я находился у родителей в Саратове, а она — в родном Владивостоке. И только через две недели Алена прилетает и заявляет, что якобы беременна. Мне постоянно внушали: это твой ребенок. Ты должен, обязан… Особенно ее мама мне пилила мозг», — жаловался экс-участник «Дома-2».

В результате Яббаров обратился в программу «На самом деле» и потребовал от Рапунцель провести генетическую экспертизу. Она категорически отказалось, но ему все же удалось получить генетический материал Богдана и сравнить его со своим.
Оказалось, что Рапунцель не обманывала бывшего возлюбленного, и маленький Богдан — действительно сын Ильи Яббарова.
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Шоу-бизнес , Илья Яббаров , StarHit
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