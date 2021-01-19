Тимати прервал отпуск после известия о госпитализации Решетовой. 

Рэпер Тимати прервал отпуск и срочно вылетел в Москву из Дубая после известия о госпитализации его бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой.
«Домой на день», — сообщил Тимати в Instagram и опубликовал фото из самолета.
Ранее в тот же день экс-подруга рэпера Анастасия Решетова напугала общественность, выложив фото своей руки с капельницей в больничной палате.
Неизвестно, связан ли срочный вылет Тимати из жарких стран с состоянием здоровья его бывшей возлюбленной. К слову, Решетова и сама недавно вернулась из Дубая, где отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном Ратмиром.
Поклонники заподозрили, что пара, объявившая о расставании в 2020 году, вновь воссоединилась. Однако Анастасия поспешила развеять слухи, заявив, что общается с Тимати только ради ребенка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Тимати (Тимур Юнусов) стал владельцем доли в стартапе Stream Sale — приложении для онлайн-шопинга. Тимати приобрел 25%-ную долю в проекте.