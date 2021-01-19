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Сафронов рассказал о желании жены Грачевского броситься в могилу 

Вероника Полынина 17 минут назад
Сафронов рассказал о желании жены Грачевского броситься в могилу
Фото: РИА Новости
Последняя жена покойного Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская хотела броситься к нему в могилу во время похорон. Об этом рассказал «Телепрограмме» близкий друг руководителя «Ералаша» художник Никас Сафронов.

«Катя хотела броситься в могилу. Она готова умереть за него», — заявил Сафронов.

По словам художника, с Белоцерковской Грачевский наконец обрел долгожданное счастье.

«Он в лице третьей жены Кати наконец-то обрел друга. Он чувствовал рядом с ней себя мужчиной. Не было никаких упреков у них в адрес друг друга», — отметил художник.

Он отметил, что никогда не обсуждал с Грачевским его завещание, но однажды тот ему сказал, что оставит все «той, с которой счастлив».
По мнению Сафронова, наследство режиссера должно достаться его последней жене, с которой у них подрастает маленький сын Филипп.
Помимо Филиппа, у Грачевского остались еще трое детей: 8-летняя Василиса от брака с Анной Панасенко, а также двое взрослых детей от первого брака — 48-летний Максим и 41-летняя Ксения.
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская
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