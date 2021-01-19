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Москва

Друзья Началовой высказались о ее втором ребенке 

Елена Прошина 24 минуты назад
Друзья Началовой высказались о ее втором ребенке
Фото: ТАСС
У певицы Юлии Началовой не рождался ребенок после ее смерти. Об этом певец Александр Панайотов заявил «Комсомольской правде».
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Сегодня средства массовой информации сообщили, что певица и ее последний возлюбленный судья Вячеслав Кудря пытались завести ребенка, однако Началова не могла вынашивать его самостоятельно из-за проблем со здоровьем, в связи с чем пара прибегла к услугам суррогатной матери. Медики использовали замороженную яйцеклетку певицы. Недавно суррогатная мать родила мальчика. В настоящее время он живет с отцом.

«О господи! Это полный бред! Это полная ахинея! Это чушь!» — прокомментировал Панайотов.

Он со 100-процентной уверенностью заявил, что этого не может быть. Певец отметил, что достаточно близко общается с семьей Началовой. Также он рассказал, что певица не встречалась с Кудрей, они лишь дружили.

«Сколько уже было всего написано про Юлю… По-моему, пора уже наконец оставить ее память в покое», — прокомментировала подруга певицы продюсер Светлана Дали.

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Шоу-бизнес , Александр Панайотов , Комсомольская правда
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