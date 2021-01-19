Друзья Началовой высказались о ее втором ребенке 

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.

Сегодня средства массовой информации сообщили, что певица и ее последний возлюбленный судья Вячеслав Кудря пытались завести ребенка, однако Началова не могла вынашивать его самостоятельно из-за проблем со здоровьем, в связи с чем пара прибегла к услугам суррогатной матери. Медики использовали замороженную яйцеклетку певицы. Недавно суррогатная мать родила мальчика. В настоящее время он живет с отцом.

«О господи! Это полный бред! Это полная ахинея! Это чушь!» — прокомментировал Панайотов.

Он со 100-процентной уверенностью заявил, что этого не может быть. Певец отметил, что достаточно близко общается с семьей Началовой. Также он рассказал, что певица не встречалась с Кудрей, они лишь дружили.