«Оттаивает потихонечку»: подруга Грачевского рассказала о состоянии его вдовы 

Как сообщал «Рамблер», 71-летний художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссер был госпитализирован еще в декабре, а в начале января его состояние резко ухудшилось.

По мнению Преториус, смерть Грачевского «сковала» его молодую жену, но она постепенно «оттаивает».

«Конечно, у нее внутри был холод и отчуждение, знаете, когда человека сковывает. Но она стала оттаивать потихонечку. Я думаю, она справится, она молодая, ей есть, ради кого жить. Хорошо, что есть сын Филипп. Ей надо немножко прийти в себя», — уверена она.

При этом подруга режиссера подчеркнула, что его жене сейчас сложно, так как она любила мужа и «дарила ему эту любовь».