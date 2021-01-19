«Оттаивает потихонечку»: подруга Грачевского рассказала о состоянии его вдовы 

Смерть художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского стала настоящим шоком для его супруги Екатерины Белоцерковской, однако она обязательно справится с горем. Об этом WomanHit заявила подруга режиссера Лариса Преториус.
Как сообщал «Рамблер», 71-летний художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссер был госпитализирован еще в декабре, а в начале января его состояние резко ухудшилось.
По мнению Преториус, смерть Грачевского «сковала» его молодую жену, но она постепенно «оттаивает».
«Конечно, у нее внутри был холод и отчуждение, знаете, когда человека сковывает. Но она стала оттаивать потихонечку. Я думаю, она справится, она молодая, ей есть, ради кого жить. Хорошо, что есть сын Филипп. Ей надо немножко прийти в себя», — уверена она.
При этом подруга режиссера подчеркнула, что его жене сейчас сложно, так как она любила мужа и «дарила ему эту любовь».
«Он в этой любви нуждался, он эту любовь искал. Понятно, что он, может, заблудился, и не раз, но, слава богу, Катя оказалась нормальным человеком», — заключила Преториус.