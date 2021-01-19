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Москва

Сафронов рассказал о готовности жены Грачевского лечь в могилу 

Елена Прошина 28 минут назад
Сафронов рассказал о готовности жены Грачевского лечь в могилу
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Белоцерковская легла бы в могилу вслед за мужем художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, если бы не сын. Об этом художник Никас Сафронов заявил Пятому каналу.
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачи перевели того в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 янваля стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
Вчера Сафронов рассказал, что Грачевский много делал, чтоб украсить жизнь своей жены, а та приняла его любовь по-настоящему, как первую и единственную, и сама была очень в него влюблена.
Художник сообщил, что Белоцерковская не была готова к смерти супруга, перенесла огромный стресс, в какой-то момент чувствовала себя очень плохо и хваталась за сердце, однако уже на поминальном вечере ей стало лучше.

«Конечно, если бы не было сына, она бы была готова лечь в могилу, как она говорит. Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше"», — рассказал Сафронов.

Он выразил надежду на то, что с Белоцерковской все будет нормально, а также заверил, что он и другие друзья семьи будут ей помогать.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская
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