Сафронов рассказал о готовности жены Грачевского лечь в могилу 

28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачи перевели того в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. 14 янваля стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.

Вчера Сафронов рассказал, что Грачевский много делал, чтоб украсить жизнь своей жены, а та приняла его любовь по-настоящему, как первую и единственную, и сама была очень в него влюблена.

Художник сообщил, что Белоцерковская не была готова к смерти супруга, перенесла огромный стресс, в какой-то момент чувствовала себя очень плохо и хваталась за сердце, однако уже на поминальном вечере ей стало лучше.

«Конечно, если бы не было сына, она бы была готова лечь в могилу, как она говорит. Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше"», — рассказал Сафронов.

Он выразил надежду на то, что с Белоцерковской все будет нормально, а также заверил, что он и другие друзья семьи будут ей помогать.