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Москва

Бузова намекнула, что станет ведущей шоу «Последний герой» 

Елена Прошина 32 минуты назад
Бузова намекнула, что станет ведущей шоу «Последний герой»
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова намекнула в инстаграме, что станет новой ведущей шоу «Последний герой».
Вчера она опубликовала фотографию, на которой запечатлена на коленях на пляже в купальнике персикового цвета. В подписи к ней певица написала, что ей был необходим отдых на Мальдивах — она наслаждалась пляжем, солнцем, океаном, временем наедине с возлюбленным. Это помогло ей перезагрузиться и прийти в себя после тяжелых перемен.
При этом Бузова призналась, что и в отпуске задумывалась о работе, в какой-то момент ей стало очень не хватать съемок. Однако в Москве ее рабочий драйв остудили бы холода. Это навело певицу на мысль о том, что хорошо было бы оказаться на съемках под палящим солнцем на необитаемом острове.

«И тут я вспомнила про "Последнего героя"», — рассказала она.

По словам Бузовой, 20 лет назад она с замиранием сердца смотрела первый сезон шоу и очень хотела поучаствовать в нем. Позже ее амбиции выросли, и она стала видеть себя ведущей передачи. На Мальдивах она уверилась, что создана быть ведущей «Последнего героя».

«Идея кажется сумасбродной, но… всегда есть возможность воплотить свои мечты в реальность, если очень захотеть!» — написала Бузова.

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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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