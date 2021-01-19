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Алибасов и Федосеева-Шукшина не расстались 

Елена Прошина 37 минут назад
Алибасов и Федосеева-Шукшина не расстались
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и ее бывший муж продюсер Бари Алибасов не расстались после развода. Об этом сын последнего Бари Алибасов-младший рассказал «СтарХиту».
Федосеева-Шукшина и Алибасов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2018 году, а в декабре 2020-го развелись.

«Честно сказать, это я настоял на разводе отца», — рассказал Алибасов-младший сегодня.

Он признался, что восхищается парой отца и Федосеевой-Шукшиной, но не хотел, чтобы часть наследства отца перешла некоторым людям, в том числе дочери Федосеевой-Шукшиной Ольге. Алибасов-младший обвинил Ольгу в преследовании своих целей, а некоторых других окружающих — в зарабатывании больших денег на скандалах между его отцом и его на тот момент супругой.

«Несмотря на развод, они не расставалась, у них все такие же теплые отношения», — рассказал Алибасов-младший, отметив, что его отец и Федосеева-Шукшина прекрасно ладят друг с другом и вместе отметили Новый год и Рождество.

В 2019-м Федосеева-Шукшина переоформила на Алибасова одну из своих квартир, а затем попросила вернуть. Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника. Актриса обратилась в суд.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit
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