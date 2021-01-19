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Жена Грачевского объяснила, почему не взяла на похороны дочь 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Жена Грачевского объяснила, почему не взяла на похороны дочь
Фото: Instagram
Бывшая жена покойного Бориса Грачевского Анна Панасенко объяснила, почему не привела 8-летнюю дочь Василису на похороны отца.
Панасенко поделилась в Instagram, что Василиса очень тяжело переживает смерть папы. Она сообщила, что была на похоронах бывшего мужа несмотря на то, что у них были сложные отношения.

«Да, я была на похоронах! Я не могла не попрощаться», — рассказала она, добавив, что их «не была и не могла быть там».

«Ребенку это ни к чему», — объяснила Панасенко.
Ранее Анна Панасенко рассказала, что узнала о смерти бывшего мужа от его последней супруги Екатерины Белоцерковской. С тех пор, по признанию Анны, она не может ни спать, ни есть.

«У нас были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым. Память автоматически шлет только хорошее», — поделилась Панасенко с подписчиками.

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
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