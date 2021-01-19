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Москва

Наджиев раскрыл детали скандала из-за передачи о Пугачевой 

Мария Иванова 2 часа назад
Наджиев раскрыл детали скандала из-за передачи о Пугачевой
Фото: РИА Новости
Певец Игорь Наджиев прокомментировал программу «В тени Примадонны», ставшую причиной скандала. Как сообщает «Слово и дело», артист заявил, что Аллу Пугачеву в передаче представили «талантливой и замечательной», а остальных артистов — «лоботрясами».
Как писал «Рамблер», ранее участники этой программы пожаловались на обман со стороны журналистов: по словам артистов, их не предупредили, что передача посвящена Пугачевой.
В передаче появились музыканты, которые исчезли из российского шоу-бизнеса и оказались «в тени Примадонны». При этом ведущий отмечал, что им «стоило сесть за рояль», а не винить Пугачеву в загубленных карьерах.
Наджиев подчеркнул, что телевизионщики пригласили его на съемки программы, посвященной призыву Валерия Меладзе бойкотировать новогодние огоньки. По словам певца, только на середине записи он понял, что ему задают слишком много вопросов о Пугачевой.
Наджиев добавили, что телевизионщики «действительно подставили» Лику Стар, которая дала интервью на 2,5 часа, рассказав о своих планах и творческих проектах.

«Уж при все моем глубочайшем уважении к Алле Борисовне, что, кроме нее больше никто не поет и не сочиняет песен? Как можно так по-хамски? Получилось так, что Алла Борисовна — талантливая, замечательная, сама пишет песни и поэтому стала легендарной. А остальные — лоботрясы, тунеядцы и бесталанные», — отметил он.

Наджиев добавил, что не будет обращаться в редакцию телеканала с жалобой: это, по его мнению, ничего не изменит.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Алла Пугачева , Игорь Наджиев
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