Наджиев раскрыл детали скандала из-за передачи о Пугачевой 

Как писал «Рамблер», ранее участники этой программы пожаловались на обман со стороны журналистов: по словам артистов, их не предупредили, что передача посвящена Пугачевой.

В передаче появились музыканты, которые исчезли из российского шоу-бизнеса и оказались «в тени Примадонны». При этом ведущий отмечал, что им «стоило сесть за рояль», а не винить Пугачеву в загубленных карьерах.

Наджиев подчеркнул, что телевизионщики пригласили его на съемки программы, посвященной призыву Валерия Меладзе бойкотировать новогодние огоньки. По словам певца, только на середине записи он понял, что ему задают слишком много вопросов о Пугачевой.

Наджиев добавили, что телевизионщики «действительно подставили» Лику Стар, которая дала интервью на 2,5 часа, рассказав о своих планах и творческих проектах.

«Уж при все моем глубочайшем уважении к Алле Борисовне, что, кроме нее больше никто не поет и не сочиняет песен? Как можно так по-хамски? Получилось так, что Алла Борисовна — талантливая, замечательная, сама пишет песни и поэтому стала легендарной. А остальные — лоботрясы, тунеядцы и бесталанные», — отметил он.

Наджиев добавил, что не будет обращаться в редакцию телеканала с жалобой: это, по его мнению, ничего не изменит.