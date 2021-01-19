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Москва

У Началовой родился сын после смерти 

Артём Кульша 1 час назад
Умершая певица Юлия Началова оказалась матерью маленького сына
Фото: РИА Новости
У певицы Юлии Началовой родился ребенок после ее смерти. Об этом сообщает «Супер».
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета.
Последним возлюбленным певицы был судья Вячеслав Кудря. Сегодня «Супер» сообщил, что он и Началова пытались завести ребенка, однако певица не могла вынашивать его самостоятельно из-за проблем со здоровьем. По этой причине Началова и Кудря прибегли к услугам суррогатной матери. Медики использовали замороженную яйцеклетку певицы.
Некоторое время назад суррогатная мать родила мальчика. В настоящее время сын Началовой и Кудри живет с отцом и часто видится с родителями певицы и ее дочерью Верой.

«Мальчик очень похож на маму, особенно глазами», — сообщает «Супер».

В распоряжение издания попали фотографии с недавнего празднования дня рождения Веры. На них Кудря держит сына на руках.
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