Умер композитор Алексей Евсюков 

Народный артист России, композитор Алексей Евсюков скончался из-за коронавируса. Об этом сообщил в Instagram продюсер Константин Полещук.
«Столько было планов, столько впереди было совместных проектов… Четверть века нашей творческой дружбы и COVID-19 все разрушил…», — написал он.
Полещук напомнил, что Евсюков был аккомпаниатором певца Иосифа Кобзона и выразил соболезнования родным и близким.
Как сообщал «Рамблер», 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 71-летний художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Режиссер был госпитализирован в декабре, в начале января его состояние ухудшилось.