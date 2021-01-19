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Москва

Умер композитор Алексей Евсюков 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Умер композитор Алексей Евсюков
Фото: globallookpress.com
Народный артист России, композитор Алексей Евсюков скончался из-за коронавируса. Об этом сообщил в Instagram продюсер Константин Полещук.

«Столько было планов, столько впереди было совместных проектов… Четверть века нашей творческой дружбы и COVID-19 все разрушил…», — написал он.

Полещук напомнил, что Евсюков был аккомпаниатором певца Иосифа Кобзона и выразил соболезнования родным и близким.
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Как сообщал «Рамблер», 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 71-летний художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Режиссер был госпитализирован в декабре, в начале января его состояние ухудшилось.
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