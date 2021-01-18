Звезды «Дома-2» ушли с ТВ в торговлю одеждой 

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Пынзарь продвигает свой магазин в Instagram, но существует он и в оффлайн-формате. Примерить одежду она предлагает в своем шоу-руме на станции метро «Цветной бульвар».

«Слово и дело» отмечает, что стоимость одежды в магазине Пынзарь рассчитана на «средний сегмент» покупателей: цены варьируются в пределах двух-четырех тысяч рублей.

По данным издания, Феофилактова открыла сеть бутиков вместе с мужем Антоном Гусевым (31 магазин за 14 месяцев) и предлагала франшизу своего бизнеса.

Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года.

Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.