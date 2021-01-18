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Москва

Создатель «Дома 2» решил выкупить шоу 

Елена Прошина 21 минуту назад
Создатель «Дома 2» решил выкупить шоу
Фото: РИА Новости
Создатель «Дома 2» продюсер Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу. Об этом, как сообщает «СтарХит», он рассказал сам.
В середине декабря, как сообщал «Рамблер», ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. Ранее генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.
На днях Комиссаров рассказал, что в какой-то момент осознал, что «Дом 2» перестал быть таким, каким он его придумал, а с 2014 года там не появилось ни одной звезды, сравнимой с теми, что появлялись в течение первого десятилетия существования проекта.

«Я знаю, как должен развиваться "Дом 2", чтобы стать таким же феноменальным, как и в первое десятилетие», — сообщил продюсер.

Он рассказал, что хочет выкупить права на проект и уже направил руководству канала ТНТ соответствующее предложение. Комиссаров сообщил, что у него есть много интересных идей относительно будущего «Дома 2», в том числе о том, как снизить его бюджет в два-три раза. Также он рассказал, что у него есть возможности привлечь необходимое финансирование.

«Жанр реалити-шоу неисчерпаем. То, что происходит сейчас в TikTok, Instagram и YouTube, — это и есть реалити», — добавил продюсер.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что компания «Европлейс» выполнила требование мэрии Москвы и вернула в городскую собственность арендованную землю, на которой стоит здание, где проводились кастинги на «Дом 2» и располагалась редакция журнала «Дом 2».
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Комиссаров , Александр Расторгуев , Влад Кадони , Правительство Москвы
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