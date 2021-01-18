Почему Пугачева позаботилась о могиле Шаинского 

Как писал «Рамблер», Шаинский скончался в декабре 2017 года после продолжительной болезни. Ему было 92 года.

По словам его вдовы Светланы, им пришлось продать московскую квартиру, так как полугодовое лечение композитора в американском госпитале обошлось слишком дорого. Шаинская отмечала, что из-за «всех судов и долгов» до сих пор не удалось поставить памятник на могиле композитора.

Автор «Экспресс-газеты» рассказал об интервью, которое Шаинский дал ему зимой 2007 года. Они с 82-летним на тот момент композитором парились в бане и ныряли в прорубь.

Панюков спросил Шаинского, правдивы ли слухи о его романе с Пугачевой. Композитор в ответ рассказал, что они с певицей в 1965 году выступали в Сибири в составе агитбригады от радиостанции «Юность».

«Плавали на теплоходе по Оби. Поездочка была, я вам скажу! Все поголовно подхватили дизентерию. Мы даже корабль прозвали «Броненосец Поносцев», — вспоминал он.

Шаинский отметил, что Пугачева прекрасно исполняла его песню «Король, цветочница и шут».

«Великая! Великая! Большой успех имела. Мы с ней прекрасно время проводили», — сказал он.

В ответ на просьбу уточнить, как именно они проводили время, Шаинский заявил, что «джентльмены про такое не говорят».