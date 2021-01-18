Почему Пугачева позаботилась о могиле Шаинского 

Автор «Экспресс-газеты» Михаил Панюков рассказал, что певица Алла Пугачева решила выделить деньги на памятник для могилы Владимира Шаинского, так как они с композитором были близки в молодости.
Как писал «Рамблер», Шаинский скончался в декабре 2017 года после продолжительной болезни. Ему было 92 года.
По словам его вдовы Светланы, им пришлось продать московскую квартиру, так как полугодовое лечение композитора в американском госпитале обошлось слишком дорого. Шаинская отмечала, что из-за «всех судов и долгов» до сих пор не удалось поставить памятник на могиле композитора.
Автор «Экспресс-газеты» рассказал об интервью, которое Шаинский дал ему зимой 2007 года. Они с 82-летним на тот момент композитором парились в бане и ныряли в прорубь.
Панюков спросил Шаинского, правдивы ли слухи о его романе с Пугачевой. Композитор в ответ рассказал, что они с певицей в 1965 году выступали в Сибири в составе агитбригады от радиостанции «Юность».
«Плавали на теплоходе по Оби. Поездочка была, я вам скажу! Все поголовно подхватили дизентерию. Мы даже корабль прозвали «Броненосец Поносцев», — вспоминал он.
Шаинский отметил, что Пугачева прекрасно исполняла его песню «Король, цветочница и шут».
«Великая! Великая! Большой успех имела. Мы с ней прекрасно время проводили», — сказал он.
В ответ на просьбу уточнить, как именно они проводили время, Шаинский заявил, что «джентльмены про такое не говорят».
«Что могу сказать? Спасибо огромное, Алла Борисовна, что выделили деньги на памятник. Хотя все, кто был знаком с Шаинским хотя бы мельком, не смогут его забыть, даже если очень захотят», — заключил Панюков.