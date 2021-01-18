PR-директор заявил о необходимости спасать Бари Алибасова

Как писал «Рамблер», в начале декабря Бари Алибасова доставили в одну из московских больниц с передозировкой «Виагрой». Ранее стало известно о романе 73-летнего Алибасова с его молодой помощницей, массажисткой Викторией Полторацкой. При этом продюсер развелся со своей женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Горжанкин отметил, что Алибасов и Федосеева-Шукшина помирились после развода, но сын продюсера препятствует их встречам.

«Что касается состояния здоровья Бари Каримовича, то оно, мягко говоря, плохое. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет», — отметил он.

PR-директор также отметил, сын Алибасова хочет взять под контроль все финансы отца, сорвал ранее оговоренную съемку в квартире продюсера и уже заявил Горжанкину, что тот уволен.

«Не считаю его заявление легитимным, так как он не брал меня на работу, чтобы так заявлять. А передачу любой информации им от лица Бари Каримовича я воспринимать не намерен. Для меня это недостоверная информация или информация под давлением», — отметил он.

В свою очередь адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Лидии Феосеевой-Шукшиной, заявила, что актриса с 16 января не может связаться с Бари Алибасовым.

«Неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у находящегося в преклонном возрасте Алибасова телефон и никого не впускают и не выпускают из квартиры. Дверь оказалась закрыта. На телефонные звонки никто не ответил», — рассказала она «Пятому каналу».