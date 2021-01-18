Шуфутинский объяснил скандал с запретом на въезд в Литву 

По словам певца, все началось с того, что литовская компания — организатор концертов российских артистов, обратилась к властям Литвы за финансовой помощью.

«Литовская компания, взявшая на себя ответственность проводить концерты и заключившая с нами договор, попросила у своего правительства финансовую помощь, так как она потеряла деньги, потраченные на рекламу, продажу билетов, аренду зала. Им предоставили помощь», — рассказал Шуфутинский телеканалу «Звезда».

По его словам, на этом фоне в литовских СМИ начались разговоры о том, почему налогоплательщики должны помогать артистам, в выступлениях которых содержится российская пропаганда, и стоит ли вообще разрешать россиянам выступать в Литве.

«Чтобы выяснить, какие есть правовые нормы запрета въезда в Литву, решили создать комиссию», — добавил Шуфутинский.

Концерты Михаила Шуфутинского в Литве должны были состояться весной 2020 года, однако из-за пандемии были перенесены сначала на осень 2020 года, а затем на весну 2021 года.