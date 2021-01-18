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Иван Краско рассказал о своём самочувствии после COVID-19 

RT на русском 34 минуты назад
Краско рассказал о самочувствии после COVID-19
Фото: РИА Новости
Народный артист России Иван Краско рассказал о своём самочувствии после COVID-19.

«У меня коронавирус прошёл в лёгкой форме, однако даже после выздоровления я был в каком-то «нулевом» состоянии — сил ни на что не было. Однако я пролежал в санатории, вернулся домой, и бессилие начало проходить. Сейчас я в порядке, готовлюсь к спектаклю», — цитирует актёра «Петербургский дневник».

По словам Краско, он очень соскучился по сцене.
27 января артист планирует принять участие в спектакле «Я вернулся в мой город» Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписана.
Доктор медицинских наук инфекционист-иммунолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Иван Краско , Николай Малышев
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