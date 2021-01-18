Краско рассказал о самочувствии после COVID-19

«У меня коронавирус прошёл в лёгкой форме, однако даже после выздоровления я был в каком-то «нулевом» состоянии — сил ни на что не было. Однако я пролежал в санатории, вернулся домой, и бессилие начало проходить. Сейчас я в порядке, готовлюсь к спектаклю», — цитирует актёра «Петербургский дневник».