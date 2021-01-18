В Сети появились голосовые сообщения Началовой из больницы

25, 26 и 27 января в шоу Док-Ток» на Первом канале выйдет многосерийный фильм о известной певице. 31 января Юлия Началова могла отпраздновать свой 40-й день рождения, однако судьба распорядилась иначе.

Анонс картины о талантливой исполнительнице разместила ее близкая подруга и PR-директор Анна Исаева . Как выяснилось, фильме использованы реальные голосовое сообщения, которые Юлия отправляла близким незадолго до своей кончины. После прослушивания небольших аудиофайлов становится понятно, насколько сильно тогда мучилась артистка.

«Сегодня поднялась температура 39, я без памяти. Короче, в реанимацию… Там хотели чистить, резать ногу», — усталым голосом произносит певица в одном из сообщений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya) Фильм о жизни и трагическом конце Юлии Началовой построен на рассказах ее близких, до последнего веривших, что молодая, добрая и красивая женщина обязательно покинет стены больницы со счастливой улыбкой ена лице. Напомним, что артистка ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти Юлии стали заражение крови и сердечная недостаточность.

Артистка была срочно госпитализирована после небольшой травмы ноги, которая и привела к осложнению ввиде гангрены. Кроме того, Началова страдала подагрой и красной волчанкой, из-за которых ей ежедневно приходилось терпеть адские боли.