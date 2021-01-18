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Москва

Опубликованы голосовые сообщения умирающей Началовой из больницы 

Экспресс газета 1 час назад
В Сети появились голосовые сообщения Началовой из больницы
Фото: Personastars.com
25, 26 и 27 января в шоу Док-Ток» на Первом канале выйдет многосерийный фильм о известной певице. 31 января Юлия Началова могла отпраздновать свой 40-й день рождения, однако судьба распорядилась иначе.
Анонс картины о талантливой исполнительнице разместила ее близкая подруга и PR-директор Анна Исаева. Как выяснилось, фильме использованы реальные голосовое сообщения, которые Юлия отправляла близким незадолго до своей кончины. После прослушивания небольших аудиофайлов становится понятно, насколько сильно тогда мучилась артистка.

«Сегодня поднялась температура 39, я без памяти. Короче, в реанимацию… Там хотели чистить, резать ногу», — усталым голосом произносит певица в одном из сообщений.

Фильм о жизни и трагическом конце Юлии Началовой построен на рассказах ее близких, до последнего веривших, что молодая, добрая и красивая женщина обязательно покинет стены больницы со счастливой улыбкой ена лице. Напомним, что артистка ушла из жизни 16 марта 2019 года. Причиной смерти Юлии стали заражение крови и сердечная недостаточность.
Артистка была срочно госпитализирована после небольшой травмы ноги, которая и привела к осложнению ввиде гангрены. Кроме того, Началова страдала подагрой и красной волчанкой, из-за которых ей ежедневно приходилось терпеть адские боли.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева , Юлия Началова
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