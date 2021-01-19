Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой»

— Я люблю Олюсю. Она хорошая девочка, трудоголик. Конечно, у нее все получится. Главное, чтобы не было тех извращений, тех подколов, которые были тогда, когда я участвовал. У Оленьки, конечно, получится. Проект дал мне в свое время понять, что побеждает не последний герой, а тот, кто умеет идти на сделку с совестью и выполнять задания продюсеров, а не совести и души, — высказал мнение артист.