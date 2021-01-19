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«Я люблю Олюсю»: Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой» 

Вечерняя Москва и ещё 9 4 часа назад
Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой»
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда считает, что он может стать соведущим певицы и актрисы Ольги Бузовой на проекте «Последний герой». Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».
Актер также отметил, что если Бузова действительно станет ведущей шоу, то ее ждет успех.

— Я люблю Олюсю. Она хорошая девочка, трудоголик. Конечно, у нее все получится. Главное, чтобы не было тех извращений, тех подколов, которые были тогда, когда я участвовал. У Оленьки, конечно, получится. Проект дал мне в свое время понять, что побеждает не последний герой, а тот, кто умеет идти на сделку с совестью и выполнять задания продюсеров, а не совести и души, — высказал мнение артист.

Ранее в своем Instagram Ольга Бузова, вспоминая свой недавний отдых на Мальдивах, сообщила подписчикам, что и там «задумывалась о работе». По словам звезды, в какой-то момент ей стало очень не хватать съемок и рабочего драйва. После чего девушка вспомнила про шоу «Последний герой», которое 20 лет смотрела с замиранием сердца и где очень хотела поучаствовать. Девушка призналась, что со временем «амбиции выросли», и на океанском пляже в отпуске певица окончательно убедилась, что роль ведущей этого проекта создана для нее.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда
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