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Москва

Страна ЕС захотела запретить въезд Киркорову 

Вероника Полынина 47 минут назад
Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну
Фото: ТАСС
МИД Литвы попросил департамент миграции внести российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которым запрещен въезд в страну, передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — сообщили в ведомстве.

В литовском МИД объяснили, что Киркоров во время посещения Крыма неоднократно «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
По мнению министерства, Россия использует некоторых своих граждан, чтобы распространять свою внешнюю политику и влиять на народ Литвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Литвы назвали концерты Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и заявили, что возможность запретить им въезд в страну обсуждалась на заседании комитета нацбезопасности и обороны Сейма и литовского совета по культуре. В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Михаил Шуфутинский , МИД , ЕС , РИА Новости
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