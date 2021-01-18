Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну

«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — сообщили в ведомстве.