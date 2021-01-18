Литва решила закрыть Киркорову въезд в страну

МИД Литвы попросил департамент миграции внести российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которым запрещен въезд в страну, передает РИА «Новости».
«Министерство иностранных дел в понедельник подало в департамент миграции при министерстве внутренних дел Литовской Республики обращение с просьбой о включении Филиппа Киркорова, гражданина России и Болгарии, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — сообщили в ведомстве.
В литовском МИД объяснили, что Киркоров во время посещения Крыма неоднократно «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
По мнению министерства, Россия использует некоторых своих граждан, чтобы распространять свою внешнюю политику и влиять на народ Литвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Литвы назвали концерты Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и заявили, что возможность запретить им въезд в страну обсуждалась на заседании комитета нацбезопасности и обороны Сейма и литовского совета по культуре. В мае власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.