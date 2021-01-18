Адвокат рассказал, что Ефремов мог избежать заключения сославшись на микроинфаркт

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог бы выиграть дело о смертельном ДТП, сославшись на микроинфаркт. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на эфир «России 1».
Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего водителя, рассказал, что сразу понял, как можно спасти Ефремова. Однако не захотел защищать очередную знаменитость.
« [Я] знал, как ему нужно вести себя на суде, чтобы легко избежать правосудия. Он мог сослаться на микроинфаркт, на то, что потерял сознание», — объяснил адвокат.
По его словам, это легко удалось бы доказать, так как Ефремов злоупотреблял алкоголем, а у пьющих людей случаются микроинфаркты, следы которых остаются на сердце.
«Мне показалось, что в нашей стране настала пора, когда кто-то должен сказать: «Хватит богатым быть безнаказанными. Хватит знаменитым и властным использовать все, что у них есть для этого», — подчеркнул Добровинский.
По словам юриста, признав вину, Ефремов мог бы получить четыре года колонии и выйти на свободу через два, но актер послушался своего адвоката и «забыл про мораль и совесть».
Как писал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сначала актер говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.