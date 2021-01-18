Адвокат рассказал, что Ефремов мог избежать заключения сославшись на микроинфаркт

Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего водителя, рассказал, что сразу понял, как можно спасти Ефремова. Однако не захотел защищать очередную знаменитость.

« [Я] знал, как ему нужно вести себя на суде, чтобы легко избежать правосудия. Он мог сослаться на микроинфаркт, на то, что потерял сознание», — объяснил адвокат.

По его словам, это легко удалось бы доказать, так как Ефремов злоупотреблял алкоголем, а у пьющих людей случаются микроинфаркты, следы которых остаются на сердце.

«Мне показалось, что в нашей стране настала пора, когда кто-то должен сказать: «Хватит богатым быть безнаказанными. Хватит знаменитым и властным использовать все, что у них есть для этого», — подчеркнул Добровинский.

По словам юриста, признав вину, Ефремов мог бы получить четыре года колонии и выйти на свободу через два, но актер послушался своего адвоката и «забыл про мораль и совесть».

Как писал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сначала актер говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.