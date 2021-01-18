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Москва

Бывшие жены пропустили прощание с Грачевским 

Мария Иванова 1 час назад
Бывшие жены пропустили прощание с Грачевским
Фото: ТАСС
«Экспресс-газета» рассказала, что на церемонии прощания с режиссером Борисом Грачевским не было его бывших жен.
По данным издания, в первом ряду на церемонии прощания сидела вдова режиссера Екатерина Белоцерковская, а рядом с ней — его дети от первого брака Максим и Ксения.
Их матери Галины и второй жены Грачевского Анны, родившей ему дочь, журналисты на похоронах не заметили.
Однако Анна Грачевская опубликовала в Instagram пост, посвященный бывшему мужу. Она поблагодарила его за дочь и за все, чему он ее научил.

«Ты так любил жизнь, ты как никто любил её, поэтому, я отказываюсь верить, что тебя нет. Боря, Боря, Боря, а что ты больше не позвонишь?! Больше не позвонишь не мне, не Васе? Я не готова прощаться с тобой и наверное никогда не буду готова, ведь каждый день на меня смотрят глаза с твоим прищуром», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , Анна Грачевская , Экспресс-газета
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