Неизвестный человек украл у блогерши Киры Сорокиной часы более чем за миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад Сорокина пришла в бутик бренда «Гуччи» в московском универмаге ЦУМ и стала примерять одежду. Некоторое время спустя она покинула магазин и обнаружила, что забыла свои часы марки «Ролекс» в примерочной. Блогерша вернулась туда, однако часов там больше не было. Она заявила в полицию об этом. Ее сотрудники инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.

В августе, как сообщал «Рамблер», в одном из ночных клубов в Барселоне неизвестный украл часы стоимостью 300 тысяч евро у футболиста Федора Смолова , тогда выступавшего на правах аренды в испанском клубе «Сельта». Спортсмен написал заявление в полицию в данной связи.

В сентябре 2019-го на улице Крещатик в Киеве неизвестный снял с руки депутата Киевского городского совета Георгия Ясинского часы Breguet Marine Automatic Chronograph стоимостью около двух миллионов рублей.