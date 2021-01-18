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Москва

У блогерши Киры Сорокиной украли часы за миллион 

Артём Кульша 14 минут назад
Неизвестный человек украл у блогерши Киры Сорокиной часы более чем за миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад Сорокина пришла в бутик бренда «Гуччи» в московском универмаге ЦУМ и стала примерять одежду. Некоторое время спустя она покинула магазин и обнаружила, что забыла свои часы марки «Ролекс» в примерочной. Блогерша вернулась туда, однако часов там больше не было. Она заявила в полицию об этом. Ее сотрудники инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.
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В августе, как сообщал «Рамблер», в одном из ночных клубов в Барселоне неизвестный украл часы стоимостью 300 тысяч евро у футболиста Федора Смолова, тогда выступавшего на правах аренды в испанском клубе «Сельта». Спортсмен написал заявление в полицию в данной связи.
В сентябре 2019-го на улице Крещатик в Киеве неизвестный снял с руки депутата Киевского городского совета Георгия Ясинского часы Breguet Marine Automatic Chronograph стоимостью около двух миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Федор Смолов , ЦУМ
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