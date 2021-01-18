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Москва

Победитель «Битвы экстрасенсов» предупредил мир об угрозе 

Мария Иванова 2 часа назад
Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал миру «разрушительную войну»
Фото: РИА Новости
Победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс предсказал миру новую «разрушительную войну». Об этом сообщает «Царьград».
Шепс заявил, что политики откажутся сдерживать насилие, а одна из великих держав начнет стремиться к единоличной власти над миром и предаст союзников. По его предсказанию, эта страна применит неизвестное ранее оружие.
По версии «Царьграда», Шепс говорит о США, Китае или России.
Телеканал отмечает, что ранее участник «Битвы экстрасенсов» предсказывал конфликт в Сирии и участие в нем России, а также множество «необычных» войн с применением нового вооружения.
Как писал «Рамблер», ранее «Битва экстрасенсов» оказалась в центре скандала после рассказа претендентки на участие в шоу Алины Вердиш. Она опубликовала видео, в котором заявила, что ведущий Сергей Сафронов помогал ей проходить испытания за деньги и обманул ее. Позже Сафронова отстранили от работы в проекте.
Сам телеведущий заявил, что занимался с Вердиш актерским мастерством. По словам Сафронова, они заключили гражданско-правовой договор об оказании услуг и претензий по этому договору от Вердиш не было.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Шепс , Сергей Сафронов
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