Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал миру «разрушительную войну»

Шепс заявил, что политики откажутся сдерживать насилие, а одна из великих держав начнет стремиться к единоличной власти над миром и предаст союзников. По его предсказанию, эта страна применит неизвестное ранее оружие.

По версии «Царьграда», Шепс говорит о США, Китае или России.

Телеканал отмечает, что ранее участник «Битвы экстрасенсов» предсказывал конфликт в Сирии и участие в нем России, а также множество «необычных» войн с применением нового вооружения.

Как писал «Рамблер», ранее «Битва экстрасенсов» оказалась в центре скандала после рассказа претендентки на участие в шоу Алины Вердиш. Она опубликовала видео, в котором заявила, что ведущий Сергей Сафронов помогал ей проходить испытания за деньги и обманул ее. Позже Сафронова отстранили от работы в проекте.

Сам телеведущий заявил, что занимался с Вердиш актерским мастерством. По словам Сафронова, они заключили гражданско-правовой договор об оказании услуг и претензий по этому договору от Вердиш не было.