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У Калашниковой украли в такси сумку за 800 тысяч рублей 

Павел Тиунов 26 минут назад
У Калашниковой украли в такси сумку за 800 тысяч рублей
Фото: Instagram
Певица и актриса Анна Калашникова заявила, что таксист украл мужской портфель, который она презентовала своему молодому человеку, сообщает «Комсомольская правда». Звезда пытается уладить вопрос с работодателем водителя, но готова обратиться в полицию.
Инцидент произошел по прилёте Калашниковой и ее возлюбленного банкира Ивана из Дубая. Певица подчеркнула, что за границей они сильно потратились, отмечая сразу четыре праздника: Новый год, Рождество, день рождения Ивана, годовщину знакомства. Мужчина устроил возлюбленной шопинг на миллион рублей, а она ему подарила портфель стоимостью 800 тысяч рублей.
В Москве пару не встретил личный водитель, потому что он находится в отпуске. Калашникова с избранником вызвали такси представительского класса. Певица отметила, что сумок было много и одну из них, в которой был портфель, они забыли в авто.

«Водитель лишь развёл руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь», — посетовала артистка.

Калашникова заявила, что написала жалобу в службу такси, но ответа пока не получила. Она не исключает, что придется обращаться в полицию.
Анна Калашникова, как сообщал «Рамблер», прославилась в 2014 году, когда закрутила роман с Прохором Шаляпиным. Девушка заявила, что беременна, и вынудила певца уйти от предпринимательницы Ларисы Копенкиной. Впоследствии после рождения ребенка выяснилось, что Шаляпин не является его отцом. После скандала Калашникова занялась певческой карьерой.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда
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