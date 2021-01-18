У Калашниковой украли в такси сумку за 800 тысяч рублей 

Певица и актриса Анна Калашникова заявила, что таксист украл мужской портфель, который она презентовала своему молодому человеку, сообщает «Комсомольская правда». Звезда пытается уладить вопрос с работодателем водителя, но готова обратиться в полицию.

Инцидент произошел по прилёте Калашниковой и ее возлюбленного банкира Ивана из Дубая. Певица подчеркнула, что за границей они сильно потратились, отмечая сразу четыре праздника: Новый год, Рождество, день рождения Ивана, годовщину знакомства. Мужчина устроил возлюбленной шопинг на миллион рублей, а она ему подарила портфель стоимостью 800 тысяч рублей.

В Москве пару не встретил личный водитель, потому что он находится в отпуске. Калашникова с избранником вызвали такси представительского класса. Певица отметила, что сумок было много и одну из них, в которой был портфель, они забыли в авто.

«Водитель лишь развёл руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь», — посетовала артистка.

Калашникова заявила, что написала жалобу в службу такси, но ответа пока не получила. Она не исключает, что придется обращаться в полицию.