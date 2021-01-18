Модель Калашникова обвинила таксиста в краже сумки

Певица Анна Калашникова заявила, что московский таксист украл портфель за 800 тыс. рублей, который она подарила своему молодому человеку.

Калашникова рассказала, что отправилась с возлюбленным в Дубай , где они решили отметить «сразу четыре праздника: Новый год, Рождество, день рождения Ивана и годовщину знакомства». Певица рассказала, что подарила мужчине «лимитированный» портфель от Hermes, «таких в мире всего несколько», а он в ответ устроил ей «поход по бутикам почти на 1 млн рублей».

Водитель пары был в отпуске, поэтому в Москве они «вызвали такси представительского класса».

«Сумок было очень много. И когда мы приехали домой, одной из сумок мы не досчитались. Водитель лишь развел руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь», — приводит слова Калашниковой «Комсомольская правда».

В пропавшей сумке были «тот самый портфель за 800 тысяч» и «косметичка с украшениями» Калашниковой. Она написала жалобу в такси с просьбой вернуть сумку, но официального ответа пока не получила. Певица пригрозила «обратиться в полицию».