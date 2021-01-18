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Москва

Певица Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Модель Калашникова обвинила таксиста в краже сумки
Фото: Instagram
Певица Анна Калашникова заявила, что московский таксист украл портфель за 800 тыс. рублей, который она подарила своему молодому человеку.
Калашникова рассказала, что отправилась с возлюбленным в Дубай, где они решили отметить «сразу четыре праздника: Новый год, Рождество, день рождения Ивана и годовщину знакомства». Певица рассказала, что подарила мужчине «лимитированный» портфель от Hermes, «таких в мире всего несколько», а он в ответ устроил ей «поход по бутикам почти на 1 млн рублей».
Водитель пары был в отпуске, поэтому в Москве они «вызвали такси представительского класса».

«Сумок было очень много. И когда мы приехали домой, одной из сумок мы не досчитались. Водитель лишь развел руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь», — приводит слова Калашниковой «Комсомольская правда».

В пропавшей сумке были «тот самый портфель за 800 тысяч» и «косметичка с украшениями» Калашниковой. Она написала жалобу в такси с просьбой вернуть сумку, но официального ответа пока не получила. Певица пригрозила «обратиться в полицию».

«Таксист вообще себя очень странно вел, задавал много навязчивых вопросов во время поездки и отпускал сальные шуточки. Будем разбираться, куда он дел нашу сумку», — сказала она.

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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Комсомольская правда , Дубай , Москва , ОАЭ
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