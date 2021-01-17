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Москва

Блогер Манукян подтвердил, что женат на Бузовой 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 17 января 2021
Блогер Манукян подтвердил брак с Бузовой
Фото: Instagram
Блогер Давид Манукян подтвердил на публике, что зарегистрировал отношения с популярной певицей Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в одном из выпусков шоу «Танцы со звездами».
Как стало известно, DAVA принимает участие в новом сезоне передачи на телеканале «Россия 1». Он оказался в паре с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Дарьей Палей.
В ходе первого выпуска хореограф Егор Дружинин в шутку предложил поставить блогера в пару с Ольгой Бузовой.

«Ольга Бузова — ваша супруга, да?», — уточнил член жюри.

Давид Манукян ответил утвердительно. Также хореограф пошутил, что если у блогера будет плохо получаться, то нужно будет позвать на шоу его возлюбленную в качестве участницы.
Ранее пара «зарегистрировала» свои отношения во время отдыха на Мальдивских островах. Однако такая церемония не считается действительной по российским законам.
Ранее сообщалось, что 43-летний фигурист Роман Костомаров рассказал о сложных отношениях с Региной Тодоренко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Телевидение , Роман Костомаров , Давид Манукян , Егор Дружинин , Регина Тодоренко
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