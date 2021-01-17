Блогер Манукян подтвердил брак с Бузовой

Блогер Давид Манукян подтвердил на публике, что зарегистрировал отношения с популярной певицей Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в одном из выпусков шоу «Танцы со звездами».

Как стало известно, DAVA принимает участие в новом сезоне передачи на телеканале «Россия 1». Он оказался в паре с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Дарьей Палей.

В ходе первого выпуска хореограф Егор Дружинин в шутку предложил поставить блогера в пару с Ольгой Бузовой.

«Ольга Бузова — ваша супруга, да?», — уточнил член жюри.

Давид Манукян ответил утвердительно. Также хореограф пошутил, что если у блогера будет плохо получаться, то нужно будет позвать на шоу его возлюбленную в качестве участницы.