Блогер Манукян подтвердил брак с Бузовой

Блогер Давид Манукян подтвердил на публике, что зарегистрировал отношения с популярной певицей Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в одном из выпусков шоу «Танцы со звездами».
Как стало известно, DAVA принимает участие в новом сезоне передачи на телеканале «Россия 1». Он оказался в паре с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Дарьей Палей.
В ходе первого выпуска хореограф Егор Дружинин в шутку предложил поставить блогера в пару с Ольгой Бузовой.
«Ольга Бузова — ваша супруга, да?», — уточнил член жюри.
Давид Манукян ответил утвердительно. Также хореограф пошутил, что если у блогера будет плохо получаться, то нужно будет позвать на шоу его возлюбленную в качестве участницы.
Ранее пара «зарегистрировала» свои отношения во время отдыха на Мальдивских островах. Однако такая церемония не считается действительной по российским законам.
Ранее сообщалось, что 43-летний фигурист Роман Костомаров рассказал о сложных отношениях с Региной Тодоренко.