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Москва

Бывшая жена Кержакова вышла замуж на Мальдивах 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Бывшая жена Кержакова вышла замуж на Мальдивах
Фото: Instagram
В тусовке шоу-бизнеса набирают популярность свадьбы на Мальдивах.
Только что пользователи сети любовались фотоотчетом действа, где главными героями были Ольга Бузова и Давид Манукян.
Теперь же о своем бракосочетании сообщила экс-жена футболиста Александра Кержакова, Милана Тюльпанова.
Девушка выложила в инстаграм красивый снимок — она в платье со шлейфом в обнимку со своим избранником на фоне вечернего моря.
По словам Миланы, все красивые церемонии в секрете от нее организовал ее любимый, которого зовут Евгений. А она сама узнала о предстоящем буквально за день. И была очень приятно удивлена.

«Мы с Женей говорили на тему того, что у меня в жизни была только роспись, и он это запомнил. Собственно, так за день он меня поставил в курс дела, ну и результат вы видите. Впечатления, конечно, особенные, не каждый день подобные вещи происходят», — написала она в микроблоге.

Тут же нашлись доброжелатели, проинформировавшие, что такая свадьба — фейковая.
Милана ответила, что она набралась жизненного опыта и перестала обращать внимание на злопыхателей.
И припомнила, что, когда выходила замуж в 2015 году, про неё кричали, что она «залётная», а мужа принудила к браку.

«Если бы я могла свою нынешнюю голову поставить на плечи себе двадцатилетней, ох какого бы огромного количества стрессовых ситуаций и необдуманных поступков и слов удалось бы избежать. Я бы никогда не шла на поводу у общества, не пыталась бы показать себя лучше, чем я есть, не разрывалась бы на британский флаг ради того, чтобы людям угодить», — резюмировала Тюльпанова.

Как ранее сообщал «Рамблер», Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова и хорошая подруга Любови Успенской призвала прекратить обсуждение ее дочери в СМИ и соцсетях.
Милана считает, что Татьяна Плаксина нездорова и не всегда отдает себе отчет в своих действиях, а смакование ее поступков — это жестокое издевательство над девушкой и над ее матерью.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Комментарии
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Любовь Успенская , Александр Кержаков , Ольга Бузова
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