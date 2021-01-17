Бывшая жена Кержакова вышла замуж на Мальдивах 

В тусовке шоу-бизнеса набирают популярность свадьбы на Мальдивах

Давид Манукян. Только что пользователи сети любовались фотоотчетом действа, где главными героями были Ольга Бузова

Девушка выложила в инстаграм красивый снимок — она в платье со шлейфом в обнимку со своим избранником на фоне вечернего моря.

По словам Миланы, все красивые церемонии в секрете от нее организовал ее любимый, которого зовут Евгений. А она сама узнала о предстоящем буквально за день. И была очень приятно удивлена.

«Мы с Женей говорили на тему того, что у меня в жизни была только роспись, и он это запомнил. Собственно, так за день он меня поставил в курс дела, ну и результат вы видите. Впечатления, конечно, особенные, не каждый день подобные вещи происходят», — написала она в микроблоге.

Тут же нашлись доброжелатели, проинформировавшие, что такая свадьба — фейковая.

Милана ответила, что она набралась жизненного опыта и перестала обращать внимание на злопыхателей.

И припомнила, что, когда выходила замуж в 2015 году, про неё кричали, что она «залётная», а мужа принудила к браку.

«Если бы я могла свою нынешнюю голову поставить на плечи себе двадцатилетней, ох какого бы огромного количества стрессовых ситуаций и необдуманных поступков и слов удалось бы избежать. Я бы никогда не шла на поводу у общества, не пыталась бы показать себя лучше, чем я есть, не разрывалась бы на британский флаг ради того, чтобы людям угодить», — резюмировала Тюльпанова.

Как ранее сообщал «Рамблер», Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова и хорошая подруга Любови Успенской призвала прекратить обсуждение ее дочери в СМИ и соцсетях.