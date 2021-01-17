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На прощании с Грачевским вспомнили пророчество Ванги 

Ирина Лебедева 47 минут назад
На прощании с Грачевским вспомнили пророчество Ванги
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский вернулся с церемонии прощания с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. О том, как проходило это траурное мероприятие, он рассказал в своем инстаграме.

«Только вернулся из Дома кино, с прощания с Борей Грачевским. Народу много. Море цветов. Десятки выступающих.

Лучше всех говорил Бедрос Киркоров — что эта беда унесет еще много жизней, но сама болезнь существовала давно, просто экология была другая.

Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Он сказал: "Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила, это беречь природу. Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда"», — написал в микроблоге Садальский.

Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский рассказал, о чём в последний раз говорил с Борисом Грачевским.
Накануне смерти Садальский говорил с худруком «Ералаша» по телефону, они обсуждали отснятый выпуск тележурнала, обсуждали планы относительно следующих серий.
А после стало известно, что Грачевский умер.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Бедрос Киркоров
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