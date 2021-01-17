На прощании с Грачевским вспомнили пророчество Ванги 

Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Он сказал: "Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила, это беречь природу. Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда"», — написал в микроблоге Садальский.