На прощании с Грачевским вспомнили пророчество Ванги 

Станислав Садальский вернулся с церемонии прощания с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. О том, как проходило это траурное мероприятие, он рассказал в своем инстаграме.
«Только вернулся из Дома кино, с прощания с Борей Грачевским. Народу много. Море цветов. Десятки выступающих.
Лучше всех говорил Бедрос Киркоров — что эта беда унесет еще много жизней, но сама болезнь существовала давно, просто экология была другая.
Он напомнил слова своей легендарной землячки Ванги, которая предрекала эту катастрофу. Он сказал: "Ванга, когда к ней приводили людей, первое, что говорила, это беречь природу. Так пусть оставшиеся на этой планете берегут ее. Не делать зла, не завидовать, улыбаться. Как Боря, которого я никогда не видел грустным. Он улыбался всегда"», — написал в микроблоге Садальский.
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский рассказал, о чём в последний раз говорил с Борисом Грачевским.
Накануне смерти Садальский говорил с худруком «Ералаша» по телефону, они обсуждали отснятый выпуск тележурнала, обсуждали планы относительно следующих серий.
А после стало известно, что Грачевский умер.