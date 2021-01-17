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Сябитова назвала Моргенштерна психически нездоровым фриком 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
Сябитова назвала Моргенштерна фриком
Фото: Instagram
Популярный рэпер Моргенштерн не так давно принимал участие в праздничном выпуске программы «Давай поженимся!»
Молодой человек настолько поразил телесваху всей России, что Роза Сябитова решила высказаться о впечатлении от эпатажного гостя эфира.
Модный исполнитель Розе категорически не понравился. Более того, она в ужасе от того, что он — признанный кумир молодежи…

«Это ужас, летящий в ночи, и это — наше будущее. У человека нет ни образования, ни вкуса. У нас положено, что каждый звездный герой — а он к ним, к сожалению, относится — обязательно исполняет песню. И каково было мое удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вел себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул», — приводит ее слова «Собеседник».

Сябитова даже подумала, что у Алишера есть психические отклонения.

«Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал».

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала подписчикам, как она проводит свободное время зимой.

«Я часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег, впадая в состояние покоя и расслабленности. Предлагаю вместе насладиться этим сказочным явлением природы, так как время убирать снег у нас еще будет», — написала Сябитова в своем Instagram-аккаунте.

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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , ИД "Собеседник"
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