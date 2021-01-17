Сябитова назвала Моргенштерна фриком

«Это ужас, летящий в ночи, и это — наше будущее. У человека нет ни образования, ни вкуса. У нас положено, что каждый звездный герой — а он к ним, к сожалению, относится — обязательно исполняет песню. И каково было мое удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вел себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул», — приводит ее слова «Собеседник».
«Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал».
«Я часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег, впадая в состояние покоя и расслабленности. Предлагаю вместе насладиться этим сказочным явлением природы, так как время убирать снег у нас еще будет», — написала Сябитова в своем Instagram-аккаунте.