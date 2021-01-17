Сябитова назвала Моргенштерна фриком

Популярный рэпер Моргенштерн не так давно принимал участие в праздничном выпуске программы «Давай поженимся!»

Молодой человек настолько поразил телесваху всей России , что Роза Сябитова решила высказаться о впечатлении от эпатажного гостя эфира.

Модный исполнитель Розе категорически не понравился. Более того, она в ужасе от того, что он — признанный кумир молодежи…

«Это ужас, летящий в ночи, и это — наше будущее. У человека нет ни образования, ни вкуса. У нас положено, что каждый звездный герой — а он к ним, к сожалению, относится — обязательно исполняет песню. И каково было мое удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вел себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул», — приводит ее слова «Собеседник».

Сябитова даже подумала, что у Алишера есть психические отклонения.

«Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал».

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала подписчикам, как она проводит свободное время зимой.