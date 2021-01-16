Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Самойлова пригрозила блогерам судом за критику косметики 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Самойлова пригрозила блогерам судом за критику косметики
Фото: Instagram
Оксана Самойлова, чей косметический бренд активно обсуждали в сети в негативном ключе, решила приструнить критиков.
Об этом в YouTube-канале сообщила Катя Конасова.
Блогер в свое время рассказывала в одном из роликов, что косметика Самойловой очень похожа на Mixit.

«Оксана Самойлова от лица своего бренда косметики прислала мне претензию с требованием извиниться за выпуск со сравнением с брендом Mixit, иначе компания подаст в суд. Что ж, пора просить прощения», — сообщается в подписи под видео.

Конасова озвучила, что она, как некоторые других блогеры, получили претензии от представителей марки.
Суть претензий в том, что якобы была озвучена недостоверная информация о документации, производстве и продукции Sammy Beauty.
От блогеров требуют удалить ролики и опубликовать опровержение, в противном случае их ждет судебное разбирательство.
Как ранее писал «Рамблер», лучшие подарки мужу — различные предметы с изображением жены.
Об этом супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила в своем инстаграме.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение