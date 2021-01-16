Самойлова пригрозила блогерам судом за критику косметики 

Оксана Самойлова , чей косметический бренд активно обсуждали в сети в негативном ключе, решила приструнить критиков.

Об этом в YouTube-канале сообщила Катя Конасова.

Блогер в свое время рассказывала в одном из роликов, что косметика Самойловой очень похожа на Mixit.

«Оксана Самойлова от лица своего бренда косметики прислала мне претензию с требованием извиниться за выпуск со сравнением с брендом Mixit, иначе компания подаст в суд. Что ж, пора просить прощения», — сообщается в подписи под видео.

Конасова озвучила, что она, как некоторые других блогеры, получили претензии от представителей марки.

Суть претензий в том, что якобы была озвучена недостоверная информация о документации, производстве и продукции Sammy Beauty.

От блогеров требуют удалить ролики и опубликовать опровержение, в противном случае их ждет судебное разбирательство.

Как ранее писал «Рамблер», лучшие подарки мужу — различные предметы с изображением жены.

Об этом супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила в своем инстаграме.